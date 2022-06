29 giugno 2022

Il 14 luglio a Vado arriverà la prima nave del nuovo servizio feeder con Port Said della Maersk

Avrà frequenza settimanale

Il prossimo 14 luglio alla piattaforma containerizzata nel porto di Vado Ligure che è gestita da Vado Gateway, che è partecipata dall'APM Terminals del gruppo danese Maersk e dalle cinesi COSCO Shipping Ports e Qingdao Port International, arriverà la prima portacontainer da 3.000 teu del nuovo servizio feeder settimanale Vado Express programmato dalla Maersk tra il porto italiano e quello egiziano di Port Said, da cui la nave salperà l'8 luglio.







