30 giugno 2022

Lo scorso anno i porti del Mar Nero e del Mar d'Azov hanno movimentato 558,3 milioni di tonnellate di merci

Incremento del +1,1% sul 2020

Ukrport, l'associazione dei porti dell'Ucraina, ha reso noto il volume di traffico delle merci movimentati dai porti del Mar Nero e del Mar d'Azov nel 2021, ultimo anno prima della guerra determinata dall'invasione del territorio ucraino da parte delle truppe della Russia iniziata lo scorso 24 febbraio. Lo scorso anno il totale delle merci, incluso il pescato, movimentato dai 36 porti di sette nazioni della regione che nel 2021 hanno totalizzato almeno 500mila tonnellate di carichi è stato di 558,3 milioni di tonnellate, con un incremento del +1,1% sul 2020 che ha riavvicinato il volume d'attività al livello pre-pandemia del 2019.

L'associazione ha evidenziato che nessuno dei sette porti della Crimea è incluso nella classifica in quanto negli ultimi otto anni, a partire dal marzo 2014 quando la Russia si è annessa la penisola, l'attività in questi scali è talmente diminuita che nessuno ha raggiunto la quota di 500mila tonnellate. Ukrport ha specificato che se nel 2013 i porti della Crimea avevano movimentato complessivamente 13,9 milioni di tonnellate di merci, nel 2017 il traffico era sceso a 11,5 milioni di tonnellate per poi crollare - ha precisato Ukrport riferendosi a dati resi noti dall'associazione dei porti russi - a meno di 972mila tonnellate nel 2021.

Traffico delle merci nei porti marittimi del Mar Nero e del Mar d'Azov

che nel 2021 hanno movimentato almeno 500mila tonnellate di carichi,

in milioni di tonnellate

class.

2021 class.

2020 porti 2021

anno 2020

anno Differenza

in milioni di

tonnellate var. %

sul 2020 numero

di operatori

del porto quota di

mercato

% 1 1 Novorossijsk (Russia) 142,8 141,8 1,0 100,7 7 25,6 2 3 Costanza (Romania)* 67,5 60,4 7,1 111,8 n.d. 12,1 3 2 Pivdennyi (Ucraina) 53,5 61,7 -8,2 86,7 15 9,6 4 8 Taman (Russia) 35,8 22,0 13,8 162,7 4 6,4 5 4 Mykolaiv (Ucraina) 29,9 30,1 -0,2 99,1 23 5,4 6 6 Costanza (Romania) 25,6 23,9 1,7 107,3 18 4,6 7 5 Tuapse (Russia) 24,7 26,8 -2,1 92,2 5 4,4 8 7 Odessa (Ucraina) 22,6 23,4 -0,8 96,6 14 4,0 9 9 Kavkaz (Russia) 17,1 21,9 -4,8 78,1 13 3,1 10 10 Rostov sul Don (Russia) 15,6 17,8 -2,2 87,6 12 2,8 11 11 Burgas (Bulgaria)** 15,4 16,2 -0,8 95,1 n.d. 2,8 12 12 Samsun (Turchia) 13,2 13,0 0,2 101,5 n.d. 2,4 13 14 Eregli (Erdemir) (Turchia) 11,5 10,7 0,8 107,5 n.d. 2,1 14 13 Zonguldak (Turchia) 10,4 11,4 -1 91,2 n.d. 1,9 15 15 Azov (Russia) 8,5 8,3 0,2 102,4 13 1,5 16 17 Mariupol(Ucraina) 6,9 7,0 -0,1 97,7 2 1,2 17 18 Varna (Bulgaria)** 6,2 6,7 -0,5 92,5 6 1,1 18 16 Poti (Georgia) 6,0 7,4 -1,4 81,1 1 1,1 19 21 Olivia (Ucraina) 5,1 3,9 1,2 131,6 3 0,9 20 19 Supsa (Georgia) 4,4 4,2 0,2 104,8 1 0,8 21 20 Ejsk (Russia) 4,3 4,2 0,1 102,4 5 0,8 22 22 Temrjuk (Russia) 4,2 3,8 0,4 110,5 5 0,8 23 24 Izmail (Ucraina) 4,1 3,2 0,9 125,5 6 0,7 24 23 Batumi (Georgia) 3,5 3,5 0 100,0 3 0,6 25 25 Taganrog (Russia) 2,9 2,9 0 100,0 4 0,5 26 26 Kherson (Ucraina) 2,6 2,8 -0,2 92,2 9 0,5 27 27 Trebisonda (Turchia) 2,3 2,3 0 100,0 n.d. 0,4 28 31 Karasu (Turchia) 2,0 1,4 0,6 142,9 n.d. 0,4 29 29 Kulevi (Georgia) 1,8 1,7 0,1 105,9 1 0,3 30 28 Berdyans'kyi (Ucraina) 1,6 2,2 -0,6 75,4 7 0,3 31 33 Giurgiulesti (Moldavia) 1,4 0,93 0,47 150,5 1 0,3 32 36 Reni (Ucraina) 1,4 0,79 0,61 174,3 11 0,3 33 32 Unye (Turchia) 1,1 1,3 -0,2 84,6 n.d. 0,2 34 35 Giresun (Turchia) 1,1 0,82 0,28 134,1 n.d. 0,2 35 34 Hopa (Turchia) 0,66 0,93 -0,27 71,0 n.d. 0,1 36 37 Rize (Turchia) 0,64 0,65 -0,01 98,5 n.d. 0,1 TOTALE 558,3 552,02 6,28 101,1 189 100,0

* Costanza con Media e Mangalia

** stima



