4 luglio 2022

MPC Container Ships ordina due portacontainer dual-fuel metanolo/MGO da 1.300 teu

Saranno costruite dal cantiere navale cinese Taizhou Sanfu Ship Engineering

La norvegese MPC Container Ships (MPCC) ha ordinato al cantiere navale cinese Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. la costruzione di due portacontainer da 1.300 teu il cui sistema di propulsione potrà essere alimentato sia con metanolo che con gasolio marino convenzionale MGO. L'investimento per ciascuna portacontenitori sarà di 39 milioni di dollari. La proprietà delle navi sarà per il 90,1% della MPCC e per il 9,9% della MPC Maritime, una joint venture tra la Topeka Holding del gruppo norvegese Wilhelmsen e la MPC Capital.

Le nuove navi verranno consegnate nella seconda metà del 2024 e verranno utilizzate dalla norvegese North Sea Container Line (NCL) nell'ambito di contratti di noleggio della durata di 15 anni che prevedono una rata di nolo iniziale di 16.300 euro/giorno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail