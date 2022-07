4 luglio 2022

Nel secondo trimestre di quest'anno il canale di Suez ha registrato un traffico navale record

Sono transitate 5.798 navi (+11,9%)

Nel secondo trimestre di quest'anno il canale di Suez è stato attraversato dal numero record di 5.798 navi, con un incremento del +11,9% sul corrispondente periodo del 2021 che rappresenta la quinta variazione trimestrale consecutiva di segno positivo dopo i precedenti tre trimestri di flessione del 2020 determinati dalla riduzione del traffico navale conseguente agli effetti della pandemia di Covid-19. È necessario evidenziare che il traffico del secondo trimestre del 2022 è comparato con un dato del corrispondente periodo dell'anno precedente che è stato influenzato dall'impatto sul traffico marittimo nel canale dell'arenamento alla fine del mese di marzo del 2021 della grande portacontenitori Ever Given che aveva bloccato per sei giorni la via d'acqua egiziana. Da segnalare, inoltre, che il precedente record storico di traffico navale trimestrale nel canale era stato segnato nell'ormai lontano terzo trimestre del 2008 con 5.719 navi.

Nel periodo aprile-giugno di quest'anno le sole petroliere transitate nel canale sono state pari al numero record di 1.650 navi (+34,1%), record che in precedenza era stato registrato nel secondo trimestre del 2020 con 1.464 petroliere, mentre le navi di altra tipologia sono ammontate a 4.148 unità (+5,0%), numero che è sensibilmente inferiore al record storico di 4.725 navi di altro tipo conseguito nel terzo trimestre del 2008.

In termini di tonnellaggio, nel secondo trimestre del 2022 le tonnellate SCNT delle navi transitate nel canale sono state pari al volume record di 341,9 milioni di Suez Canal Net Ton (+7,4%). Le sole petroliere hanno totalizzato un volume record di 74,8 milioni di tonnellate SCNT (+44,4%), mentre quello delle altre navi è stato pari a 267,1 milioni di tonnellate SCNT (+0,2%), volume che è il terzo più elevato di sempre.

Un ulteriore record è stato registrato dai ricavi generati dai diritti di transito delle navi nel canale, che nel periodo aprile-giugno di quest'anno sono ammontati a circa 1,97 miliardi di dollari (+24,2%).

La Suez Canal Authority ha reso noto che nell'intero esercizio finanziario 2021/2022, periodo annuale che è terminato lo scorso 30 giugno, nel canale sono transitate complessivamente 22.032 navi, numero record che rappresenta un aumento del +15,7% sull'esercizio finanziario precedente, per una capacità totale pari a 1,32 miliardi di tonnellate SCNT (+10,9%). Record anche per i ricavi prodotti dai transiti che si sono attestati a sette miliardi di dollari (+20,7%).

Nell'esercizio finanziario 2021/2022 le sole portacontainer transitate nel canale sono state 5.520 per un 638mila tonnellate SCNT, traffico che ha generato ricavi pari a 3,4 miliardi di dollari. Le sole rinfusiere sono state 6.327 navi per 254mila tonnellate SCNT e per ricavi pari a 1,3 miliardi di dollari. Le petroliere sono state 5.451 per 236mila tonnellate SCNT, traffico che ha generato entrate pari a 1,2 miliardi di dollari, mentre le navi per gas naturale liquefatto sono state 886 per 97mila tonnellate SCNT e ricavi per 435 milioni di dollari. Inoltre sono transitate 1.959 navi multipurpose, 966 car carrier e 60 navi passeggeri.









