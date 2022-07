4 luglio 2022

Il WSC esorta il Parlamento UE ad adottare una posizione su FuelEU Maritime in vista dei triloghi sul piano “Fit for 55”

Gli obiettivi di decarbonizzazione dello shipping - ha evidenziato l'associazione - non possono essere raggiunti senza che il regolamento sia sul tavolo dei negoziati

In vista dei triloghi, i negoziati con il Parlamento europeo, sul piano “Fit for 55” dell'UE per una transizione verde, il World Shipping Council (WSC), la rappresentanza internazionale delle compagnie di navigazione che operano servizi marittimi di linea, ha esortato oggi il Parlamento dell'UE, al fine di non ritardare queste discussioni, a prendere urgentemente una posizione sul regolamento FuelEU Maritime il cui obiettivo è di promuovere l'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili nel settore del trasporto marittimo.

L'associazione ha specificato che le compagnie di linea che rappresenta, società che sono impegnate a decarbonizzare il proprio settore nel più breve tempo possibile e stanno già investendo nelle tecnologie dei combustibili alternativi, sono assai preoccupate per il ritardo del Parlamento nel finalizzare la sua posizione sull'iniziativa FuelEU Maritime, regolamento - ha evidenziato il WSC - che è essenziale affinché i decisori politici dell'UE possano raggiungere i loro obiettivi sul clima e perché la decarbonizzazione dello shipping possa proseguire.

Ricordando che il regolamento costituisce la guida per l'adozione e l'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore del trasporto marittimo, il World Shipping Council ha sottolineato che gli obiettivi di decarbonizzazione dello shipping non possono essere raggiunti senza che la FuelEU Maritime sia sul tavolo dei negoziati assieme con il sistema ETS di scambio delle quote di emissione dell'UE, con la direttiva sulle energie rinnovabili e con il regolamento AFIR per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi.



