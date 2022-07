Il gruppo MSC amplia l'offerta di servizi ferroviari con i principali porti nordeuropei

Attivata una nuova filiale in Belgio che sarà attiva come operatore ferroviario merci in Belgio, Olanda, Germania e Austria

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha ampliato la propria offerta intermodale in europa con l'apertura in Belgio di una nuova filiale della propria società logistica iberica Medway. La nuova impresa sarà attiva come operatore ferroviario merci autorizzato in Belgio, Olanda, Germania e Austria. Inizialmente la filiale Medway Belgium realizzerà collegamenti giornalieri tra il porto di Anversa e quattro destinazioni in Germania (Neuss, Francoforte, Germersheim e Wörth Am Rhein), mentre a medio termine sono previsti collegamenti anche tra gli altri principali porti nordeuropei di Bremerhaven, Rotterdam e Amburgo con aree interne dell'Europa centrale.