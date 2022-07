5 luglio 2022

Spinedi confermato presidente di Interporto Bologna

I soci hanno approvato il bilancio 2021

Ieri l'assemblea dei soci di Interporto Bologna ha approvato il bilancio d'esercizio 2021 e riconfermato l'incarico per un altro triennio al presidente Marco Spinedi, al quale sono stati affiancati due nuovi membri del consiglio d'amministrazione: Ethel Frasinetti e Andrea Babbi. La società interportuale ha evidenziato che il rinnovo del consiglio avviene a pochi mesi dall'importante decisione assunta dalla giunta comunale di Bologna di non dismettere la partecipazione nella società, optando per il mantenimento della proprietà pubblica ed il rilancio delle attività interportuali e della logistica.

Interporto Bologna ha chiuso l'esercizio 2021 con un valore della produzione pari a 23,4 milioni di euro rispetto a 25,6 milioni nell'esercizio annuale precedente e con un un utile netto di 42mila euro rispetto ad una perdita netta di -29mila euro nel 2020.



