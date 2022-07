6 luglio 2022

COSCO prevede di chiudere il primo semestre con un utile per gli azionisti di quasi 10 miliardi di dollari (+74,4%)

EBIT atteso in crescita del +92,1%

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co. ha annunciato oggi che prevede di chiudere il primo semestre del 2022 con un utile per gli azionisti record pari a circa 64,7 miliardi di yuan (9,6 miliardi di dollari), con un incremento del +74,4% rispetto a 37,1 miliardi di yuan nella prima metà del 2021. L'utile per gli azionisti atteso per il solo secondo trimestre di quest'anno è quindi di circa 37,1 miliardi di yuan (5,5 miliardi di dollari), con un rialzo del +71,4% sul corrispondente periodo del 2021.

Il valore dell'EBIT previsto per il primo semestre del 2022 è di circa 95,2 miliardi di yuan, con una crescita del +92,1% sui primi sei mesi dello scorso anno.





