7 luglio 2022

L'honduregno Martínez è il nuovo direttore dell'International Maritime Law Institute

Subentra a David Attard che ha diretto l'istituto negli ultimi 30 anni

Il professor Norman A. Martínez Gutiérrez è stato scelto per succedere al professor David Attard nell'incarico di direttore dell'International Maritime Law Institute (IMLI), l'istituto universitario internazionale dell'International Maritime Organization (IMO) con sede a Malta che ha lo scopo di formare specialisti in diritto marittimo e promuovere la cooperazione e la ricerca in questo ambito. Attard ha diretto l'istituto negli ultimi 30 anni e Martinez prenderà il testimone il prossimo primo agosto.

Martinez ha studiato giurisprudenza presso l'Università Nazionale Autonoma dell'Honduras e da più di 25 anni insegna diritto internazionale e diritto marittimo; dal 1997 ha ricoperto diversi incarichi presso la Direzione Generale della Marina Mercantile dell'Honduras e nel 1998 ha conseguito un Master of Laws con lode presso l'IMLI; l'anno successivo è entrato a far parte della facoltà dell'IMLI.





