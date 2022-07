11 luglio 2022

A giugno i ricavi di Wan Hai Lines sono aumentati del +41,4%

Nei primi sei mesi del 2022 l'incremento del volume d'affari è stato del +79,6%

Lo scorso mese il fatturato della Wan Hai Lines (WHL), che è la terza compagnia di navigazione containerizzata di Taiwan per capacità della flotta, ha totalizzato un valore di 25,3 miliardi di dollari taiwanesi (849 milioni di dollari USA), cifra che rappresenta un incremento del +41,4% sul giugno 2021 ed è la terza più elevata di sempre essendo inferiore solo ai ricavi pari a 32,5 miliardi del gennaio scorso e a quelli pari a 25,7 miliardi del settembre 2021.

Nell'intero primo semestre del 2022 WHL ha registrato ricavi pari a 155,6 miliardi di dollari taiwanesi, valore che rappresenta il nuovo record storico semestrale e un rialzo del +79,6% sulla prima metà dello scorso anno.

Nel solo secondo trimestre di quest'anno i ricavi sono ammontati a 75,1 miliardi di dollari taiwanesi, valore che rappresenta una crescita del +56,5% sullo stesso periodo del 2021 e risulta inferiore solo ai ricavi trimestrali pari a 80,5 miliardi ottenuti nei primi tre mesi del 2022.



