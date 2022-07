11 luglio 2022

Stabile il traffico delle merci movimentato dal porto di Marsiglia Fos nel primo semestre

Ripresa del +283% dei passeggeri delle linee regolari. I crocieristi sono la metà rispetto al livello pre-pandemia

Nei primi sei mesi di quest'anno il porto di Marsiglia Fos ha movimentato 38 milioni di tonnellate di merci, volume analogo a quello del primo semestre del 2021 e che ha beneficiato di un incremento del traffico delle merci varie che ha compensato una flessione delle rinfuse solide, mentre le rinfuse liquide, che costituiscono la quota più consistente dei carichi movimentati dallo scalo francese, sono rimaste stabili.

In particolare, nella prima metà del 2022 le merci varie, con più di 11 milioni di tonnellate, hanno segnato una crescita del +5%, con un solo traffico dei container che, con quasi 800mila teu movimentati (+5%), ha segnato il nuovo record storico semestrale. Nel settore delle rinfuse liquide il dato totale è stato di oltre 21 milioni di tonnellate, ovvero la stessa quantità della prima metà del 2021, ed ha registrato una decisa flessione (-18%) dei volumi di prodotti petroliferi raffinati compensata dall'aumento (+24%) del gas naturale liquefatto. Le rinfuse solide sono diminuite del -8% scendendo a meno di sei milioni di tonnellate.

Nel segmento dei passeggeri, nei primi sei mesi di quest'anno le 890mila persone movimentate rappresentano una ripresa del +283% sul corrispondente periodo del 2021 determinata, oltre che dalla fine delle restrizioni ai viaggi verso la Corsica, anche dalla riapertura, dopo due anni, dei confini algerini. In particolare, i passeggeri delle linee regolari, con 480mila unità, hanno segnato un aumento del +109% rispetto alla prima metà del 2021, ma anche una crescita del +21% rispetto al primo semestre del 2019. Il solo traffico con la Corsica, pari a 272mila passeggeri, ha registrato crescite rispettivamente del +35% e +11%, mentre le linee internazionali regolari da e per il Maghreb, con 208mila passeggeri, hanno totalizzato incrementi del +635% sulla prima metà del 2021 e del +38% sulla prima metà del 2019. Per quanto riguarda le crociere, nei primi sei mesi di quest'anno i passeggeri sono stati 410mila, la metà rispetto allo stesso periodo del 2019.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail