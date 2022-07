13 luglio 2022

CEVA Logistics accresce la propria presenza sul mercato africano

Acquisita la Spedag Interfreight, che ha sedi in Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda e Sudan del Sud

CEVA Logistics, la società di logistica del gruppo armatoriale francese CMA CGM, ha comprato la Spedag Interfreight, società di spedizioni internazionali presente in diverse nazioni dell'Africa orientale, che è stata ceduta dal gruppo svizzero M+R Spedag. L'acquisizione include le sedi operative della Spedag Interfreight in 24 località in Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda e Sudan del Sud e il passaggio sotto la nuova proprietà dei 400 dipendenti dell'azienda.







