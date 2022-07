14 luglio 2022

HMM annuncia un piano quinquennale di investimenti del valore di circa 11,5 miliardi di dollari

In programma la crescita delle flotte per il trasporto di container e di rinfuse e investimenti nei terminal, nella logistica e nei settori ambientale e tecnologico. Prevista una diversificazione delle attività

La compagnia di navigazione HMM ha annunciato oggi un piano quinquennale di investimenti del valore complessivo di circa 17.000 miliardi di won (11,5 miliardi di dollari) per incrementare notevolmente la consistenza della propria flotta di navi portacontenitori e di navi per il trasporto di rinfuse nonché per procedere ad un'integrazione verticale con investimenti anche in terminal e strutture logistiche.

In particolare, nel periodo 2022-2026 la compagnia prevede di inserire nella propria flotta di unità full container ulteriori 26 navi elevandone la consistenza dalle attuali 29 portacontainer a 55, aumentando corrispondentemente la capacità di stiva da 820mila teu a 1,2 milioni di teu. Quanto al segmento delle rinfuse, HMM prevede di portare la relativa flotta a 55 navi, con una crescita del +90% rispetto alle attuali 29 unità navali.

Il piano include anche una strategia ambientale, con lo scopo di ridurre l'impatto della flotta sull'ambiente anche tramite l'ordinativo in futuro di navi che utilizzino combustibili alternativi nonché investendo nella ricerca e lo sviluppo di combustibili ad emissioni zero in collaborazione con partner industriali, e una strategia digitale per sfruttare le opportunità in campo commerciale e in campo organizzativo consentite dalle nuove tecnologie. In quest'ultimo settore sono previsti anche investimenti pari a 150 miliardi di won per migliorare la piattaforma elettronica on-line della compagnia e per accelerare gli aggiornamenti dei software gestionali.

Un terzo del valore degli investimenti previsti nel quinquennio, inoltre, saranno destinati all'attuazione di progetti strategici volti a diversificare le attività della compagnia sudcoreana.



