14 luglio 2022

I porti di Long Beach e Los Angeles hanno stabilito nuovi record di traffico dei container per il mese di giugno

Long Beach ha registrato anche i propri nuovi picchi storici di volumi trimestrale e semestrale

Lo scorso mese sia il porto di Los Angeles che quello di Long Beach hanno movimentato un volume di traffico dei container che rappresenta il nuovo record per il mese di giugno. Per lo scalo di Los Angeles il nuovo picco è di 877mila teu, con un incremento di soli 181 teu rispetto a giugno 2021 quando era stato registrato il precedente record. Per Long Beach il nuovo record è di 835mila teu, volume che rappresenta una crescita del +15,3% sul giugno 2021 e un rialzo di 83mila teu rispetto al precedente picco ottenuto a giugno 2018.

Lo scorso mese a Los Angeles i container pieni allo sbarco sono stati pari a 445mila teu (-4,9% sul giugno 2021), i container pieni all'imbarco a 94mila teu (-2,3%) e i contenitori vuoti a 338mila teu (+8,1%). A Long Beach i container pieni allo sbarco sono stati pari a 416mila teu (+16,4%), i container pieni all'imbarco a 115mila teu (-1,4%) e i container vuoti a 304mila teu (+21,7%).

Nel primo semestre di quest'anno il porto di Long Beach ha segnato il proprio nuovo record storico di traffico containerizzato semestrale avendo movimentato 5,0 milioni di teu, con una progressione del +5,3% sul primo semestre del 2021 quando era stato conseguito il precedente record, di cui 2,5 milioni di teu pieni allo sbarco (+6,3%), 711mila teu pieni all'imbarco (-5,5%) e 1,8 milioni di teu vuoti (+5,3%).

Nei primi sei mesi del 2022 il porto di Los Angeles ha movimentato globalmente 5,4 milioni di teu, volume che rappresenta una flessione del -0,3% sulla prima metà del 2021 quando era stato registrato il record per questo periodo dell'anno (il record assoluto semestrale è del secondo semestre del 2020 con un dato che è superiore di soli 38mila teu rispetto a quello del primo semestre del 2022). I soli container pieni allo sbarco sono ammontati a 2,7 milioni di teu (-3,0%), quelli pieni all'imbarco a 627mila teu (-5,6%) e i container vuoti a 2,0 milioni di teu (+5,7%).

Nel solo secondo trimestre di quest'anno il porto di Long Beach ha totalizzato il proprio nuovo record assoluto di traffico trimestrale dei container con oltre 2,5 milioni di teu (+7,1% sul secondo trimestre 2021), di cui 1,2 milioni di teu pieni allo sbarco (+7,2%), 355mila teu pieni all'imbarco (-5,6%) e 938mila teu vuoti (+12,7%).

Nel periodo aprile-giugno del 2022 il porto di Los Angeles ha movimentato complessivamente 2,7 milioni di teu (-3,7%), di cui 1,4 milioni di teu pieni allo sbarco /(-6,2%), 319mila teu pieni all'imbarco (-0,3%) e 1,0 milioni di teu vuoti (-1,0%).



