15 luglio 2022

A Trieste TMT segna nuovi record di traffico dei container

Nella prima metà del 2022 ne sono stati movimentati 378.112 (+19,9%)

Lo scorso mese al Molo VII del porto di Trieste gestito dalla Trieste Marine Terminal (TMT), la società del gruppo T.O. Delta che movimenta oltre l'85% del traffico dei container nello scalo portuale giuliano, sono transitati 62.686 teu, volume containerizzato che rappresenta un incremento del +21,5% sul giugno 2021 ed il nuovo record per questo mese dell'anno avendo superato quello di 61.431 teu segnato nel giugno 2019.

Inoltre nel primo semestre del 2022 la società terminalista ha registrato il proprio nuovo record di traffico containerizzato semestrale avendo movimentato 378.112 teu, con una progressione del +19,9% sulla prima metà dello scorso anno e con un rialzo di 30.159 teu rispetto al precedente picco semestrale ottenuto nella seconda metà del 2019.

È stato conseguito anche il nuovo record di traffico trimestrale con i 198.154 teu movimentati da TMT nel periodo aprile-giugno di quest'anno, volume che risulta in crescita del +36,5% sullo stesso periodo del 2021 e superiore di 18.196 teu rispetto al precedente record stabilito nel primo trimestre del 2022.





