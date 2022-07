18 luglio 2022

Venerdì partirà il servizio marittimo estivo di Algerie Ferries sulla rotta Algeri-Napoli

Previsti cinque viaggi sino al 18 settembre

La compagnia di navigazione Algerie Ferries avvierà venerdì prossimo il proprio nuovo servizio marittimo per passeggeri e rotabili tra i porti di Algerie e Napoli che il prossimo mese sarà seguito da altri due viaggi il 3 agosto e il 14 agosto per poi concludersi con altre due traversate nel mese di settembre nei giorni 4 e 18.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.