18 luglio 2022

Due fiumi in Ucraina inclusi nella rete trans-europea TEN-T

Sono il Dnepr e il Bug Orientale

Il Ministero delle Infrastrutture dell'Ucraina ha reso noto che nei giorni scorsi è stata completata la prima fase dell'inclusione delle vie navigabili interne nazionali nella rete trans-europea dei trasporti TEN-T con la sottoscrizione, a Lione, di un memorandum of understanding tra l'Ucraina e l'Unione Europea. Nella rete TEN-T saranno inserite il tratto del fiume Dnepr che è compreso tra il suo estuario e l'affluente Prypjat e il fiume Bug Orientale nel tratto compreso tra l'estuario del Dnepr e Voznesensk, città situata nell'oblast di Mykolaiv.

L'inclusione delle tratte dei fiumi Dnepr e Bug Orientale consentirà in futuro all'Ucraina di richiedere assistenza finanziaria all'UE per lo sviluppo di queste vie navigabili.



