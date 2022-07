18 luglio 2022

La nave da crociera di lusso per spedizioni polari Crystal Endeavor farà parte della flotta di Silversea Cruises

Sarà acquisita per 275 milioni di dollari

La nave da crociera Crystal Endeavor, costruita nel 2021, entrerà a far parte della flotta della compagnia Silversea Cruises. La capogruppo americana Royal Caribbean Cruises ha reso noto di aver ricevuto dal tribunale il via libera all'acquisizione della nave di lusso per spedizioni polari che era stata realizzata dal cantiere navale MV Werften per la compagnia Crystal Cruises, entrambe aziende del fallito gruppo Genting Hong Kong.

Royal Caribbean ha specificato che l'acquisizione avverrà per 275 milioni di dollari, prezzo sensibilmente inferiore al costo di costruzione che era stato fissato in 350 milioni di dollari.

La nave, che ha una stazza lorda di 20.449 tonnellate e può ospitare 200 passeggeri e 209 membri dell'equipaggio, sarà ribattezzata con il nome di Silver Endeavour e verrà impiegata da Silversea Cruises dalla prossima stagione invernale con crociere inaugurali nell'Antartide a partire da novembre.



