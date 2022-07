19 luglio 2022

DP World completerà l'acquisizione dell'azienda logistica africana J&J

Il gruppo di Dubai otterrà le due restanti tranche del capitale sociale

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha reso noto di aver soddisfatto tutti i requisiti per l'acquisizione dell'intero capitale della società logistica africana J&J e, pertanto, il gruppo mediorientale potrà acquisire le restanti due tranche del 46,5% e del 2,5% del capitale non ancora in suo possesso. J&J opera principalmente tra Malawi, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Sud Africa, Zambia e Zimbabwe.







