19 luglio 2022

Bucchioni confermato presidente del Propeller Club dei porti della Spezia e di Carrara

Per la prima volta due donne sono entrate a far parte del direttivo

Giorgio Bucchioni è stato confermato presidente del Propeller Club dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, l'associazione che raggruppa imprenditori e professionisti della blu economy delle due realtà portuali liguri. La conferma è avvenuta per acclamazione con Bucchioni, che accettando il rinnovo dell'incarico, ha insistito perché nei prossimi mesi si lavori ad individuare tra i sessanta soci la figura più idonea ad assumere la guida del Club.

Oltre a Giorgio Bucchioni sono stati eletti consiglieri Salvatore Avena, Federica Maggiani, Enrico Marzaroli, Federica Montaresi e Alfredo Scalisi, con due donne che per la prima volta sono entrate a far parte del direttivo del Propeller Club.





