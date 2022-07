20 luglio 2022

La brasiliana CLI acquisirà due terminal nel porto di Santos

Macquarie comprerà il 50% della società sudamericana tramite un aumento di capitale

Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V), fondo infrastrutturale gestito dall'australiana Macquarie Asset Management, ha siglato un accordo per acquisire per 260 milioni di dollari, tramite un aumento di capitale, il 50% del capitale della Corredor Logística e Infraestrutura (CLI), società che gestisce nel porto di Itaqui uno dei più grandi terminal per cereali e zucchero del Brasile, nonché due terminal nel porto di Santos. Venerdì scorso, infatti, la Rumo SA, che è il principale operatore ferroviario indipendente del Brasile, ha annunciato che ha concordato la vendita alla CLI dell'80% del capitale della sua filiale Elevações Portuárias SA (EPSA) che gestisce i terminal T16 e T19 del porto di Santos che movimentano rinfuse solide vegetali, principalmente cereali e zucchero, e che nel 2021 hanno registrato un traffico di 12,6 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -11,5% sull'anno precedente. Quest'ultima transazione avrà un valore di 1,4 miliardi di real (260 milioni di dollari). Il restante 50% del capitale della CLI rimarrà alla società di private equity brasiliana IG4 Capital, che attualmente detiene l'intero capitale della società terminalista.



