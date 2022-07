22 luglio 2022

Traffico semestrale in crescita nel porto di Ancona

Nella prima metà del 2022 sono state movimentate 5,47 milioni di tonnellate di merci (+9,2%)

Nel primo semestre di quest'anno il porto di Ancona ha movimentato 5,47 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +9,2% sullo stesso periodo del 2021. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha evidenziato che il dato dei primi sei mesi del 2022 rappresenta inoltre un incremento del +5,3% rispetto a 5,19 milioni di tonnellate di merci movimentate nel primo semestre dell'anno pre-pandemia del 2019.

L'ente ha reso noto che nella prima metà di quest'anno i prodotti petroliferi movimentati dalla raffineria di Falconara Marittima sono stati 1,8 milioni di tonnellate (+9,1%) e le rinfuse solide 277mila tonnellate con una crescita del +109,9% caratterizzata soprattutto dalla movimentazione di prodotti cerealicoli, metalli, carbone, materiali per le costruzioni, destinati alla manifattura delle Marche e del Centro Italia. In aumento anche il traffico container pari a 81.117 teu (+6,3%). Le merci trasportate nei Tir sono ammontate 1,4 milioni di tonnellate (+3,6%).

Il traffico dei passeggeri è stato di 264mila persone, con una crescita del +54,8% rispetto al primo semestre 2021, dato che risulta ancora inferiore al 2019 quando nei primi sei mesi i passeggeri furono 344mila.

Nel primo semestre del 2022 il porto di Ortona, amministrato dall'AdSP dell'Adriatico Centrale, ha movimentato 590mila tonnellate di merci (+3,4%).



