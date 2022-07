25 luglio 2022

Nel trimestre aprile-giugno il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è aumentato del +18,1%

I crocieristi sono stati 572mila (+784,2%)

Nel secondo trimestre di quest'anno i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta hanno movimentato complessivamente 3,85 milioni di tonnellate di merci, con un deciso aumento del +24,9% sul corrispondente periodo del 2021 che rappresenta il quinto incremento percentuale a due cifre consecutivo. Il 68% del volume di traffico è stato movimentato dal solo porto di Civitavecchia che ha totalizzato 2,62 milioni di tonnellate (+18,1%), di cui 1,37 milioni di tonnellate di rotabili (+0,9%), 282mila tonnellate di carichi containerizzati (+27,7%), 203mila tonnellate di rinfuse liquide (+4,6%), per la quasi totalità costituite da prodotti petroliferi raffinati (+2,1%), e 768mila tonnellate di rinfuse solide (+72,5%), incluse 586mila tonnellate di carbone (+69,3%), 123mila tonnellate di prodotti metallurgici,minerali di ferro, minerali e metalli non ferrosi (+91,5%) e 53mila tonnellate di altre rinfuse secche (+94,2%).

Al rialzo del +18,1% complessivo del traffico delle merci i soli carichi allo sbarco hanno contribuito con 1,71 milioni di tonnellate (+22,8%) e quelli all'imbarco con 907mila tonnellate (+10,2%).

Il traffico dei passeggeri nel porto di Civitavecchia ha registrato una ripresa del +59,3% nel segmento dei servizi di linea con 308mila passeggeri transitati nel periodo aprile-giugno ed un aumento più consistente del +784,2% nel segmento delle crociere con 572mila passeggeri.

Nei primi sei mesi del 2022 i tre porti laziali hanno movimentato complessivamente 7,31 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +20,5% rispetto alla prima metà del 2021. I volumi di carichi movimentati dal solo porto di Civitavecchia sono ammontati a 5,17 milioni di tonnellate (+16,2%), quelli movimentati dallo scalo portuale di Fiumicino a 1,29 milioni di tonnellate (+63,2%) e le merci movimentate dal porto di Gaeta a 521mila tonnellate (-2,5%).





