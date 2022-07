25 luglio 2022

CMA CGM procede all'integrazione della GEFCO nella propria divisione logistica

Ottenuto l'ok delle autorità antitrust dell'UE all'acquisizione della società

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha reso noto di aver ricevuto il via libera delle autorità antitrust dell'Unione Europea all'acquisizione della società logistica GEFCO, annunciata lo scorso aprile ( dell'8 aprile 2022), e ha specificato che procederà quindi ad integrare l'azienda nella propria divisione logistica, ad eccezione delle attività in Marocco per le quali il gruppo transalpino è ancora in attesa del benestare delle autorità competenti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.