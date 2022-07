26 luglio 2022

Approvato il Piano Operativo Triennale 2022-2024 dei porti dell'Adriatico Centrale

Garofalo: la programmazione verrà ulteriormente approfondita e completata nel Documento di pianificazione strategica di sistema

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha approvato il Piano Operativo Triennale per gli anni 2022-2024 che descrive le linee di sviluppo dei porti di competenza dell'ente: Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona. Fra le priorità, il documento prevede il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e della security per la sicurezza e il controllo portuale. Inoltre approfondisce il capitolo energetico puntando sull'efficientamento, sul cold-ironing e sulla gestione portuale dei rifiuti portuali. Il POT elenca anche le attività di dragaggio necessarie a promuovere lo sviluppo degli scali portuali.

«Non è - ha precisato il presidente dell'AdSP, Vincenzo Garofalo - un libro dei sogni ma un piano operativo, una sorta di piano industriale dell'Autorità di Sistema Portuale. La visione che vorremmo avere per valorizzare la caratterizzazione di ogni singolo porto AdSP, per consentire di essere un “campione” nei settori di riferimento. Una programmazione che verrà ulteriormente approfondita e completata nel Documento di pianificazione strategica di sistema, a cui stiamo lavorando con il gruppo di consulenti, per recepire anche le proposte delle istituzioni locali e degli stakeholder in piena collaborazione con l'Autorità marittima».

Il Comitato di gestione ha anche approvato l'assestamento del bilancio preventivo 2022, su cui ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori dei conti.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail