26 luglio 2022

DFDS compra la società irlandese di autotrasporti Lucey Transport

Ha una flotta di 400 trailer

Il gruppo armatoriale e logistico danese DFDS ha comprato la società irlandese di autotrasporti Lucey Transport Logistics che ha una flotta di 100 automezzi e 400 trailer e magazzini per più di 450mila metri quadri a Dublino nonché depositi in altre località dell'Irlanda. Il gruppo danese ha esteso il proprio raggio d'azione al mercato irlandese all'inizio del 2021 con l'inaugurazione di un servizio marittimo ro-ro tra i porti di Dunkerque e Rosslare.







