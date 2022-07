27 luglio 2022

Risultati finanziari trimestrali record per DSV

In decisa crescita le spedizioni aeree e marittime operate dal gruppo

Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo logistico danese DSV ha registrato ricavi record pari a 62,7 miliardi di corone danesi (8,4 miliardi di euro), con un incremento del +65,9% sullo stesso periodo del 2021. Al nuovo record storico hanno contribuito principalmente sia il nuovo record dei ricavi generati dalle spedizioni marittime operate dall'azienda, che si sono attestati a 22,2 miliardi di corone (+89,3%), sia il nuovo record dei ricavi prodotti dalle spedizioni via strada, che sono ammontati a 10,8 miliardi di corone (+25,1%). Elevati anche i ricavi generati dalle spedizioni aeree e dalle altre attività logistiche che sono risultati pari rispettivamente a 25,0 miliardi di corone (+76,3%) e 6,2 miliardi di corone (+54,7%), valori entrambi inferiori solo a quelli record segnati nell'ultimo trimestre del 2021.

L'EBITDA è stato pari al valore record di 8,7 miliardi di corone (+91,4%) e l'utile operativo al valore record di 7,4 miliardi di corone /(è108,7%), con un apporto di 6,2 miliardi dalle spedizioni aeree e marittime (+116,8%), di 566 milioni dalle spedizioni via strada (+18,9%) e di 763 milioni dalle altre operazioni logistiche (+170,9%). DSV ha chiuso il secondo trimestre del 2022 con un utile netto record di quasi 5,1 miliardi di corone danesi (+100,6%).

Nel secondo trimestre di quest'anno il volume di spedizioni aeree movimentato dal gruppo è stato di 403mila tonnellate (+15,3%) e quello delle spedizioni marittime è risultato pari a 691mila teu (+20,4%).



