28 luglio 2022

Nel secondo trimestre il traffico delle merci nei porti albanesi è diminuito del -14,7%

Passeggeri in crescita del +107,0%

Nel secondo trimestre di quest'anno i porti albanesi hanno movimentato 1,08 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta un calo del -14,7% sullo stesso periodo dello scorso anno nonché una flessione del -1,0% sul secondo trimestre del 2020 quando la pandemia di Covid-19 aveva iniziato ad un impatto sulle attività economiche e sociali nazionali e una diminuzione del -8,9% sul secondo trimestre dell'anno precedente la crisi sanitaria del 2019. Nel periodo aprile-giugno del 2022 il traffico dei passeggeri attraverso gli scali portuali nazionali è stato di 223mila persone, con incrementi del rispettivamente del +107,0% e +740,6% sui secondi trimestri del 2021 e del 2020 e con una riduzione del -32,7% sul secondo trimestre del 2019.

Nell'intero primo semestre del 2022 il traffico delle merci è ammontato a 2,08 milioni di tonnellate, con un calo del -11,3% sulla prima metà dello scorso anno, e il traffico dei passeggeri è stato di 344mila persone (+75,7%).





