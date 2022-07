28 luglio 2022

Ricavi trimestrali record per il noleggiatore di portacontainer Costamare

Il periodo aprile-giugno è stato archiviato con un utile netto di 122,0 milioni di dollari (+34,6%)

Anche nel secondo trimestre di quest'anno è proseguito il trend assai positivo dei risultati finanziari della greca Costamare, che è proprietaria di una flotta di 76 portacontainer poste a noleggio presso primarie compagnie di navigazione. Nel periodo i ricavi hanno totalizzato il valore record di 290,9 milioni di dollari, con una crescita del +74,4% sul secondo trimestre del 2021. L'utile operativo è ammontato a 151,2 milioni (+83,9%) e l'utile netto a 122,0 milioni di dollari (+34,6%).

Nel primo semestre del 2022 i ricavi si sono attestati a 558,9 milioni di dollari, in aumento del +90,4% sullo stesso periodo dello scorso anno, l'utile operativo a 298,5 milioni (+119,8%) e l'utile netto a 245,0 milioni di dollari (+54,3%).





