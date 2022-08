1 agosto 2022

ONE celebra l'ottavo trimestre consecutivo di performance finanziarie record

Nel periodo aprile-giugno i ricavi sono aumentati del +56,1%

Nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2022, periodo conclusosi lo scorso 30 giugno, la compagnia di navigazione containerizzata giapponese Ocean Network Express (ONE) ha nuovamente superato i precedenti risultati economici record così come avviene consecutivamente dal secondo trimestre dell'anno fiscale 2020 (terzo trimestre dell'anno solare 2020). Nel trimestre aprile-giugno di quest'anno, infatti, i ricavi hanno raggiunto la quota record di 9,02 miliardi di dollari, con un incremento del +56,1% rispetto al corrispondente periodo del 2021. L'EBITDA è ammontato a 5,86 miliardi di dollari (+100,4%) e l'utile operativo a 5,56 miliardi (+109,3%). ONE ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2022 con un utile netto record di 5,50 miliardi di dollari (+114,9%).

La compagnia giapponese ha reso noto che nel trimestre aprile-giugno di quest'anno la sua flotta di portacontainer ha trasportato volumi di carico pari a 2,94 milioni di teu, con una diminuzione del -5,3% sullo stesso periodo dello scorso anno.

Al 30 giugno scorso la flotta della ONE era costituita da 208 navi portacontenitori per una capacità di carico complessiva pari a 1,54 milioni di teu.





