3 agosto 2022

A luglio è stato registrato il record storico di traffico navale nel canale di Suez

Nei primi sette mesi del 2022 il traffico è cresciuto del +15,5%

A luglio 2022 il canale di Suez ha segnato il proprio nuovo record storico di traffico navale con 2.103 navi transitate nel mese nella via d'acqua egiziana, con un eccezionale incremento del +25,9% sul luglio 2021 quando il traffico marittimo aveva registrato un consistente aumento del +17,3% sul luglio 2020. Il precedente picco storico mensile era stato segnato nell'ormai lontano agosto 2008 con 1.993 navi transitate.

Lo scorso mese è stato raggiunto anche il nuovo record storico di traffico navale misurato in base al tonnellaggio netto SCNT (Suez Canal Net Tonnage) delle navi transitate, che è ammontato a 125,1 milioni di tonnellate, nuovo record che rappresenta una crescita del +18,2% sul luglio 2021 e un aumento di 10,4 milioni di tonnellate SCNT sul precedente record stabilito a maggio 2022.

Infine a luglio 2022 è stato conseguito anche il nuovo record di ricavi generati dai diritti di transito delle navi che si sono attestati a 704,0 milioni di dollari, con un rialzo del +32,4% sul luglio dello scorso anno.

La Suez Canal Authority ha reso noto che particolarmente rilevante è risultato lo scorso mese l'incremento dei transiti di petroliere (+60,2%), tipologia di naviglio che ha fatto registrato il più elevato valore dei diritti di transito di sempre con 153 milioni di dollari. In forte crescita (+31,0%) anche i transiti di navi per gas naturale liquefatto che hanno fatto segnare ricavi record pari a 52 milioni di dollari, così come quelli di rinfusiere (+21,0%) che hanno generato ricavi record pari a 121 milioni di dollari. I transiti di portacontainer sono aumentati del +8,8% e hanno prodotto un valore dei conseguenti ricavi di 314 milioni di dollari, che è il secondo più elevato di sempre.

L'autorità del canale egiziano ha specificato che lo scorso 29 luglio, giorno in cui sono transitate 85 navi, è stato registrato il secondo più elevato volume di tonnellaggio netto delle navi transitate con 5,6 milioni di tonnellate e il traffico navale ha generato ricavi giornalieri record pari a 31,8 milioni di dollari.

Nei primi sette mesi di quest'anno il canale egiziano è stato attraversato da 13.204 navi per complessive 781,6 milioni di tonnellate SCNT, con aumenti rispettivamente del +15,5% e del +9,2% sul periodo gennaio-luglio del 2021.









