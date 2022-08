5 agosto 2022

Pubblicato il bando per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nel porto di Augusta

L'opera avrà un importo di 25,1 milioni di euro

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha messo a bando un appalto integrato per la manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali retrostanti il porto commerciale e la nuova darsena servizi del porto di Augusta. L'intervento comprenderà anche la manutenzione straordinaria del pontile per l'ormeggio di navi ro-ro e degli impianti tecnici. Le opere portuali oggetto di manutenzione sono state realizzate negli anni ottanta per fasi e lotti funzionali in conformità al vigente Piano Regolatore Portuale ed oggi necessitano di interventi importanti di manutenzione finalizzati al risanamento delle strutture, al rifacimento della pavimentazione ed al ripristino e potenziamento degli impianti tecnici. L'opera avrà un importo di 25,1 milioni di euro ed una durata di 18 mesi circa.



