5 agosto 2022

Evergreen registra performance economiche trimestrali e semestrali record

Nel periodo aprile-giugno i ricavi sono aumentati del +75,1%

Nella prima metà di quest'anno la compagnia di navigazione containerizzata Evergreen Marine Corporation ha stabilito i propri nuovi record storici di ricavi trimestrali e semestrali. Nel solo periodo aprile-giugno il fatturato della società è ammontato a 175,0 miliardi di dollari di Taiwan (5,8 miliardi di dollari USA), con un incremento del +75,1% sul secondo trimestre del 2021. Più contenuto l'aumento dei costi operativi che sono risultati pari a 53,2 miliardi di dollari taiwanesi (+17,8%). L'utile operativo è stato pari al valore record di 117,9 miliardi /(+126,8%), mentre l'utile netto ha totalizzato 105,5 miliardi di dollari taiwanesi, cifra che rappresenta una crescita del +116,3% sul secondo trimestre dello scorso anno ed è inferiore solo al record storico di 106,1 miliardi registrato nel primo trimestre del 2022.

Le principali voci del conto economico del primo semestre di quest'anno di Evergreen hanno tutte raggiunto valori mai segnati in precedenza, a partire dai ricavi record pari a 345,8 miliardi di dollari di Taiwan, con un rialzo del +82,1% sulla prima metà del 2021. I costi operativi si sono attestati a 106,0 miliardi (+19,8%), l'utile operativo è stato di 232,7 miliardi (+142,5%) e l'utile netto di 211,7 miliardi di dollari taiwanesi (+136,1%).





