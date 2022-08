10 agosto 2022

Il porto di Long Beach ha stabilito il proprio nuovo record di traffico dei container per il mese di luglio

Nei primi sette mesi del 2022 movimentati 5,79 milioni di teu (+4,6%)

Lo scorso mese il porto di Long Beach ha movimentato un traffico dei container pari a 786mila teu, volume che rappresenta un incremento del +0,1% sul luglio 2021 ed il nuovo record per questo mese avendo superato di 998 teu il precedente picco stabilito a luglio dello scorso anno. La lieve crescita è stata generata dall'aumento del +2,8% dei contenitori vuoti risultati pari a 300mila teu. In calo, invece, sia i container pieni allo sbarco che sono ammontati a 376mila teu (-1,8%) sia i container pieni all'imbarco che hanno totalizzato 109mila teu (-0,5%).

Nei primi sette mesi del 2022 lo scalo portuale americano ha movimentato complessivamente 5,79 milioni di teu, con una progressione del +4,6% sul corrispondente periodo dello scorso anno, di cui 2,84 milioni di teu pieni allo sbarco (+5,1%), 820mila teu pieni all'imbarco (-4,8%) e 2,14 milioni di teu vuoti (+8,0%).



