10 agosto 2022

Ancora ricavi trimestrali record per HMM

Eccezionale rialzo delle performance economiche

Nel secondo trimestre di quest'anno la compagnia di navigazione containerizzata sudcoreana HMM ha innalzato ancora, come avvenuto nei cinque trimestri precedenti, il livello record del proprio volume d'affari avendo registrato ricavi pari a 5.034,0 miliardi di won (3,85 miliardi di dollari), con un aumento del +73,2% rispetto ai ricavi del secondo trimestre del 2021. L'utile operativo è ammontato a 2.937,1 miliardi di won (+111,5%), valore inferiore solo a quello record di 3.148,6 miliardi segnato nel primo trimestre di quest'anno. Anche l'utile ante imposte e l'utile netto hanno totalizzato valori inferiori solamente a quelli record del primo trimestre del 2022 essendo risultati pari rispettivamente a 2.949.88 miliardi (+1.289,9%) e 2.933,1 miliardi di won (+1.293,2%).

Tutte le principali voci del conto economico del primo semestre di quest'anno rappresentano nuovi record, a partire dai ricavi attestatisi a 9.952,7 miliardi di won, con un incremento del +86,6% sulla prima metà del 2021. L'utile operativo è stato pari a 6.085,7 miliardi (+152,7%), l'utile ante imposte a 6.085,6 miliardi (+1.551,1%) e l'utile netto a 6.064,8 miliardi di won (+1.563,5%).





