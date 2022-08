10 agosto 2022

UPS ha siglato un accordo per acquisire l'italiana Bomi Group

L'azienda è specializzata nella logistica healthcare

Il corriere espresso americano UPS ha sottoscritto un accordo per acquisire l'italiana Bomi Group, azienda specializzata nella logistica healthcare con circa 3mila dipendenti. L'acquisizione aggiungerà più di 350 veicoli a temperatura controllata e 391mila metri quadrati alla presenza globale di UPS Healthcare. Il gruppo statunitense ha evidenziato che l'acquisizione svolgerà un ruolo chiave nella consegna di trattamenti farmaceutici e biologici di nuova generazione che richiedono sempre più spesso una logistica sensibile al fattore tempo e alla temperatura.

«In qualità di azienda leader nella logistica sanitaria globale - ha affermato Kate Gutmann, EVP e presidente di UPS International, Healthcare and Supply Chain Solutions - Bomi accresce il nostro portafoglio di servizi e accelera il nostro percorso per diventare il fornitore numero uno di logistica sanitaria avanzata».

Si prevede che la transazione si concluda entro la fine dell'anno dopo l'approvazione da parte delle autorità competenti.



