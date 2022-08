16 agosto 2022

Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Koper è cresciuto del +8,5%

Nella prima metà del 2022 l'aumento è stato del +10,8%

Nel secondo trimestre di quest'anno il porto di Koper ha movimentato 5,71 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +8,5% sul periodo aprile-giugno del 2021. La crescita è stata attenuata dal calo delle merci containerizzate, che sono ammontate a 2,30 milioni di tonnellate (-2,2%), e da quello delle rinfuse solide, attestatesi a 1,47 milioni di tonnellate (-1,8%). In forte aumento, invece, le rinfuse liquide con 1,21 milioni di tonnellate (+40,2%), le merci convenzionali con 383mila tonnellate (+40,4%) e i rotabili con 341mila tonnellate (+25,0%).

Nei primi sei mesi del 2022 il porto sloveno ha movimentato 11,24 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +10,8% sul primo semestre dello scorso anno. I carichi in container sono diminuiti del -1,0% scendendo a 4,74 milioni di tonnellate. Rinfuse liquide e solide hanno registrato rialzi rispettivamente del +41,0% e del +10,8% essendo state pari a 2,10 milioni di tonnellate e 3,05 milioni di tonnellate. In aumento anche le merci convenzionali con 691mila tonnellate (+24,3%) e i rotabili con 651mila tonnellate (+16,6%).









