26 agosto 2022

Bando per cinque posti di ormeggiatore nel porto di Genova

È stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”

È stato pubblicato oggi in “Gazzetta Ufficiale” un bando di concorso della Capitaneria di Porto di Genova per cinque posti di ormeggiatore nel porto del capoluogo ligure, bando che è consultabile nella sezione “Avvisi” del sito http://www.guardiacostiera.gov.it/genova. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire alla Capitaneria di Porto entro trenta giorni dalla data odierna di pubblicazione del bando. I vincitori verranno iscritti nel registro degli ormeggiatori del porto genovese.







