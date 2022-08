29 agosto 2022

A luglio il traffico dei container nel porto di Algeciras è calato del -2,1%

Nei primi sette mesi di quest'anno sono stati movimentati 2,75 milioni di teu (-0,1%)

Lo scorso mese il traffico dei container nel porto spagnolo di Algeciras è diminuito del -2,1% essendo stato pari a 414mila teu rispetto a 423mila a luglio 2021. Anche il volume complessivo di traffico delle merci movimentato dallo scalo ha registrato una flessione essendo ammontato a 8,70 milioni di tonnellate (-3,7%). In termini di peso i carichi containerizzati si sono attestati a 3,70 milioni di tonnellate (-8,4%). In diminuzione anche le rinfuse liquide con 2,27 milioni di tonnellate (-12,5%), mentre le merci convenzionali sono cresciute del +18,7% a 865mila tonnellate e in aumento sono risultate anche le rinfuse secche con 200mila tonnellate (+208,1%).

Nei primi sette mesi del 2022 il porto spagnolo ha movimentato 63,15 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +3,8% sul corrispondente periodo dello scorso anno. Le sole merci in container hanno totalizzato 32,57 milioni di tonnellate (-5,9%) con una movimentazione di contenitori che è stata pari a 2,75 milioni di teu (-0,1%). Deciso l'incremento delle merci convenzionali con 9,06 milioni di tonnellate (+30,5%) così come quello delle rinfuse solide con 908mila tonnellate (+121,7%). Più contenuto il rialzo delle rinfuse liquide con 16,40 milioni di tonnellate (+3,2%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail