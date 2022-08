Tre morti nel porto di Crotone per un'esplosione su un rimorchiatore

Una quarta persone è stata ricoverata all'ospedale

Questo pomeriggio nel porto di Crotone tre marittimi del rimorchiatore Asso all'ormeggio sono morti a causa di uno scoppio avvenuto a bordo del mezzo navale Una quarta persone è rimasta ferita ed è stata ricoverata all'ospedale ed una quinta è stata ferita solo in modo superficiale. La deflagrazione sarebbe avvenuta in uno dei container che erano imbarcati sul rimorchiatore. I vigili del fuoco hanno specificato che non si segnalano dispersi.