6 settembre 2022

Accordo per promuovere un corridoio multimodale tra Lituania e Italia

Verrà sottoscritto oggi a Trieste

Oggi Italia e Lituania firmeranno a Trieste un accordo per lo sviluppo del trasporto multimodale tra le due nazioni nell'ambito della visita alla città giuliana e al suo porto da parte del ministro lituano dei Trasporti e delle Comunicazioni, Marius Skuodis, che incontrerà il ministro italiano delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Il nostro obiettivo – ha anticipato Skuodis – è di «sviluppare corridoi di trasporto attraverso i Carpazi verso il Mar Nero, l'Egeo e l'Adriatico, diversificare ulteriormente i metodi e le direttrici del trasporto merci combinando varie modalità di trasporto. Mantenendo stretti legami con la Polonia, siamo anche alla ricerca di soluzioni che migliorino le comunicazioni ferroviarie della nostra regione con l'Europa occidentale, e il Nord Italia è una destinazione con un grande potenziale».

Durante la sua visita in Italia, il ministro Skuodis e i dirigenti del gruppo ferroviario lituano LTG inviteranno le imprese ferroviarie e logistiche italiane a rafforzare le relazioni economiche e i flussi di trasporto merci su rotaia e a tale scopo le compagnie ferroviarie lituane e italiane firmeranno un protocollo di cooperazione tra i due Paesi nel campo del trasporto intermodale.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail