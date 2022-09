7 settembre 2022

Nuovo terminal intermodale della Hupac in Polonia

Diventerà operativo in autunno

L'elvetica Hupac sta finendo di approntare un nuovo terminal di trasbordo a Brwinów, in un distretto logistico a circa 25 chilometri a sud-ovest di Varsavia, che è stato realizzato con un investimento di 37 milioni di euro. L'impianto, con una capacità di movimentazione di 12 coppie di treni al giorno nella seconda fase del progetto, potrà trasferire dalla strada alla ferrovia fino a 180.000 container all'anno, per una riduzione delle emissioni di CO2 fino a 250.000 tonnellate all'anno rispetto al trasporto stradale. La struttura si estende su una superficie di 140.000 metri quadri e comprende un'area di check-in, un'area di movimentazione di 42.000 metri quadri, uffici ed edifici tecnici. Inoltre, un altro lotto di terreno di 160.000 metri quadri è disponibile per sviluppi futuri.

«Nella prima fase - ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo Hupac, Michail Stahlhut - metteremo in funzione due binari di trasbordo e tre di servizio. Le unità di carico saranno movimentate con reachstacker. In una seconda fase, aumenteremo la capacità e installeremo altri tre binari di trasbordo e potenti gru a portale». Ricordando che fin dall'inizio il terminal è stato progettato per treni lunghi 740 metri, Stahlhut ha evidenziato che «in questo modo anticipiamo i parametri dei corridoi merci europei e otteniamo la massima produttività per i treni del trasporto combinato».

Proprietario e gestore dell'impianto è la filiale polacca Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o. La messa in esercizio del terminal è prevista nel corso del prossimo autunno. Nella fase iniziale il terminal opererà su due turni.



