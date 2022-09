8 settembre 2022

Lo scorso mese i ricavi della Yang Ming sono aumentati del +7,0%, mentre quelli della WHL sono calati dopo 24 mesi di crescita

Nei primi otto mesi di quest'anno i volumi di affari sono saliti rispettivamente del +45,6% e del +52,6%

Ad agosto 2022 il trend di crescita dei ricavi della compagnia di navigazione containerizzata taiwanese Yang Ming ha mostrato un'ulteriore attenuazione essendo sceso ad una variazione percentuale ad una cifra, mitigazione che è conseguenza anche della comparazione con gli esorbitanti rialzi del fatturato registrati nel corso del 2021. Lo scorso mese la compagnia ha totalizzato ricavi pari a 35,09 miliardi di dollari di Taiwan (1,1 miliardi di dollari), con un aumento del +7,0% sull'agosto dello scorso anno.

Se ad agosto 2022 un affievolimento del trend di crescita dei ricavi ha riguardato anche la connazionale Evergreen ( dell'8 settembre 2022), per la terza compagnia di navigazione containerizzata taiwanese per capacità della flotta, la Wan Hail Lines (WHL), l'analogo indebolimento del trend ha portato la compagnia a registrare ad agosto 2022 il primo dato di variazione percentuale di segno negativo dopo 24 mesi consecutivi di forte crescita: lo scorso mese, infatti, il fatturato della WHL è stato di 21,31 miliardi di dollari taiwanesi, con un calo del -13,6% sull'agosto 2021.

Nei primi otto mesi di quest'anno i ricavi della Yang Ming sono ammontati a 287,99 miliardi di dollari di Taiwan, con un incremento del +45,6% sul corrispondente periodo del 2021, mentre quelli della WHL si sono attestati a 200,84 miliardi (+52,6%).





