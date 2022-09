9 settembre 2022

Fincantieri costruirà altre quattro navi da crociera per Viking

Saranno consegnate nel 2026, 2027 e due nel 2028

Viking Cruises ha ordinato altre quattro navi a Fincantieri. La compagnia crocieristica e il gruppo navalmeccanico, infatti, hanno reso efficaci i contratti per la terza e quarta nave delle sei nuove costruzioni programmate a marzo 2018 ( del 7 marzo 2018). Inoltre le due aziende hanno firmato i contratti per la quinta e sesta unità, condizionati al conseguimento del relativo finanziamento come da prassi del settore. Il valore complessivo degli accordi è di oltre 1,7 miliardi di euro. Le consegne sono previste rispettivamente nel 2026, 2027 e due nel 2028.

Fincantieri ha ricordato che per questa serie di sei unità, che segue le dieci ordinate a partire dal 2012, ha sviluppato di concerto con la società armatrice un progetto basato sulle caratteristiche di successo delle navi precedenti, aggiornate e rivisitate secondo le più recenti tecnologie disponibili sul mercato. Le navi saranno costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di sicurezza. Questa nuova generazione di navi è progettata anche per le celle a combustibile a idrogeno e - ha sottolineato l'azienda cantieristica - stabilirà un nuovo standard per il settore.

Con queste nuove commesse la collaborazione tra Fincantieri e Viking è relativa alla costruzione di un totale di 18 unità, incluse due navi da crociera expedition della controllata Vard ( del 25 luglio 2018).

Fincantieri ha evidenziato che le nuove commesse conferma la ripresa del settore crocieristico, per il quale - ha specificato la società - è atteso un ritorno sui livelli pre-pandemici nel 2023.



