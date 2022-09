14 settembre 2022

Approvato il DEASP dei porti dello Stretto

Delinea le strategie e le iniziative di breve e medio-lungo termine dell'ente portuale in materia di sostenibilità energetica ed ambientale

I porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline che fanno parte della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto sono stati dotati del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale (DEASP), strumento che contiene le strategie e le iniziative di breve e medio-lungo termine dell'ente portuale in materia di sostenibilità energetica ed ambientale in coerenza con le politiche nazionali ed europee in materia di riduzione delle emissioni di CO2.

Il documento strategico è stato redatto da un partenariato tecnico-scientifico composto, oltre che dai tecnici dell'AdSP, dal DICEAM Dipartimento di Ingegneria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ne ha coordinato i lavori, dal CNR ITAE di Messina e dall'ENEA di Palermo. Per la parte relativa ai porti siciliani il gruppo di lavoro si è avvalso anche della collaborazione degli esperti di RINA Consulting e di SINLOC grazie ad un finanziamento ottenuto dall'Autorità da parte di NESOI, piattaforma finanziata da fondi dell'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 con l'obiettivo di sostenere gli enti locali delle isole europee nell'avvio di iniziative di transizione energetica.

Le strategie proposte dal DEASP si concentrano sulla riduzione dei consumi grazie all'efficientamento energetico di edifici e infrastrutture portuali, sull'incentivazione dell'uso di nuove fonti energetiche, sulla gestione integrata dei porti sia sotto l'aspetto energetico che ambientale e su una realizzazione di nuove infrastrutture che siano poco impattanti, sostenibili e resilienti.



