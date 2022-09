26 settembre 2022

Dare seguito all'accordo per l'occupazione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati del porto di Genova

Lo chiedono Felsa Cisl, Nidil Cgil Genova e Uiltemp Liguria

Felsa Cisl, Nidil Cgil Genova e Uiltemp Liguria hanno chiesto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale la convocazione di un incontro urgente che acceleri le modalità di stabilizzazione dei lavoratori somministrati del porto di Genova tramite l'applicazione degli accordi sottoscritti a tutela di occupazione e reddito. Le organizzazioni sindacali hanno ricordato che i sottoscrittori dell'accordo, a partire dal Comune di Genova e le sue aziende partecipate, l'Agenzia Intempo e la Compagnia Unica, ognuno per la propria parte, devono favorire l'occupazione a tempo indeterminato di questi lavoratori. Da qui la richiesta di riconvocare il tavolo tra tutti i soggetti interessati e - hanno sottolineato Felsa Cisl, Nidil Cgil Genova, Uiltemp Liguria - dare finalmente risposte celeri e concrete a lavoratori che attendono da troppi mesi di veder riconosciuti i loro diritti.



