27 settembre 2022

Rosetti Marino costruirà una piattaforma per un giacimento di gas offshore in Argentina

Contratto da TotalEnergies, WintershallDea e Pan American Sur

L'italiana Rosetti Marino si è aggiudicata da TotalEnergies e dai suoi partner WintershallDea e Pan American Sur, attraverso la sua affiliata Total Austral, un contratto per la costruzione della Fenix Project, piattaforma automatizzata che sarà installata a 60 chilometri al largo della costa della Terra del Fuoco nel sud dell'Argentina, ad una profondità d'acqua di circa 70 metri. Il progetto per l'estrazione di gas è partecipato al 37,5% da TotalEnergies, al 37,5% da WintershallDea e al 25% da Pan American Sur.

Il contratto – ha reso noto Rosetti Marino - prevede Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) di una piattaforma composta da Topside, Jacket e Foundation Piles per la produzione di dieci milioni di metri cubi/giorno di gas e avrà un peso complessivo di oltre 4.000 tonnellate. Le attività di progettazione sono in corso presso la sede milanese di Rosetti e la costruzione inizierà a breve presso il Cantiere Piomboni di Ravenna. La consegna è prevista per novembre 2023 e l'avvio della produzione avverrà all'inizio del 2025.





