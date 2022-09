29 settembre 2022

Federmar C.I.S.A.L., verifiche sull'utilizzo sui traghetti di personale privo di libretto di navigazione

Richieste informazioni al Comando Generale delle Capitanerie di Porto

Federmar C.I.S.A.L. ha reso noto di aver chiesto al Comando Generale delle Capitanerie di Porto la verifica dei controlli fatti a seguito dell'emanazione di una circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che autorizza fino al 30 settembre 2022 e consente di “appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, con personale non marittimo - senza il libretto di navigazione - i servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera”, «quindi - ha puntualizzato il sindacato - non ai traghetti per il trasporto passeggeri in cabotaggio».

Federmar C.I.S.A.L. ha specificato di aver chiesto, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., di conoscere, in particolare, «se il personale privo di libretto di navigazione abbia effettuato, e dove, la familiarizzazione secondo gli standard del codice STCW e se lo stesso abbia avuto adeguata conoscenza delle procedure del Manuale ISM; il contenuto del Ruolo d'Appello di ogni singola nave e tipologia che abbia usufruito di personale privo di libretto di navigazione secondo la regola III/37 SOLAS ed art. 203 del D.P.R. 435/91; l'elenco numerico e qualitativo nei ruolini equipaggio delle navi dove il suddetto personale privo di libretto di navigazione è stato impiegato successivamente all'emanazione della vostra circolare; quale contratto collettivo - e nella parte normativa ed in quella economica - sia stato applicato, a parità di qualifica, al personale privo di libretto di navigazione non potendo estendersi a tale categoria di lavoratori la convenzione di arruolamento».



