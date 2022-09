30 settembre 2022

Una delegazione della svizzera Groupement Fer ha visitato il porto di Genova

Dal 2018 il servizio ferroviario Southern Express di PSA Italy tra Genova e Basilea ha trasportato oltre 23.000 container

Si è conclusa oggi una visita di tre giorni al porto di Genova di Groupement Fer, l'associazione che rappresenta le società di trasporto e logistica con sede in Svizzera, che ha scelto la Liguria per l'annuale Comitè Mixte. In occasione della visita la delegazione elvetica, composta da 11 rappresentanti delle maggiori aziende di trasporto ferroviario, ha posto l'accento sull'importanza di implementare il trasporto di container tra la Svizzera e porti del Mediterraneo utilizzando un trasporto ferroviario efficiente, affidabile e ambientalmente sostenibile. «L'ulteriore sviluppo dei collegamenti ferroviari tra la Svizzera, l'Europa meridionale e i porti del Mediterraneo - ha sottolineato Peter Bōsch, presidente del direttivo di Groupement Fer - sarà un'importante e rilevante opportunità in termini di sostenibilità ed efficienza. Nel caso del Southern Express, in particolare - ha detto Bösch riferendosi al servizio ferroviario di PSA Italy che dal 2018 collega direttamente Genova e Basilea - apprezziamo il collegamento ferroviario diretto da terminal a terminal».

Durante la visita al container terminal genovese della PSA Genova Pra' del gruppo PSA Italy, l'amministratore delegato di PSA Italy, Roberto Ferrari, ha comunicato ai membri della delegazione svizzera che «entro due anni nel nostro terminal di Genova Pra' verranno costruiti altri sette binari da 750 metri ciascuno: con il Terzo Valico, che consentirà di far circolare treni di 750 metri, ovvero standard europeo - ha sottolineato - saremo più competitivo verso i mercati del sud Europa».

Dal 2018, con il collegamento ferroviario Southern Express, PSA Italy ha trasportato su rotaia oltre 23.000 teu, pari a più di 613mila metri lineari di container che altrimenti sarebbero stati trasportati su camion, spostando quindi circa 84 milioni di tonnellate-chilometri dalla strada alla ferrovia. Il viaggio da Genova a Basilea dura circa 14 ore e PSA Italy ha reso noto che il 94% dei treni arriva entro due ore dall'orario di arrivo previsto.



