3 marzo 2022

Nel 2021 i terminal portuali della russa Global Ports hanno movimentato 1,6 milioni di container (+2,8%)

Le tensioni geopolitiche globali e regionali - ha reso noto l'azienda - hanno repentinamente ridotto la possibilità di prevedere gli sviluppi futuri

Nel 2021 i terminal portuali della russa Global Ports, che è la principale società terminalista nazionale nel segmento dei container, hanno movimentato un traffico containerizzato pari a quasi 1,6 milioni di teu, con una progressione del +2,8% sull'anno precedente. Assai più accentuato è risultato l'incremento delle performance finanziarie, con ricavi che nel 2021 sono cresciuti del +30,8% essendo ammontati a 502,8 milioni di dollari e con un utile operativo e un utile netto che hanno registrato rialzi rispettivamente del +25,2% e del +187,8% attestandosi a 197,1 milioni e 143,9 milioni di dollari.

Il network di Global Ports è costituito da sette terminal per container e multipurpose, di cui sei nel bacino del Baltico (inclusi due in Finlandia) ed uno in Estremo Oriente. Illustrando le prospettive future dell'azienda, Global Ports, senza fare alcun accenno agli effetti del conflitto in corso in Ucraina scatenato dall'invasione russa, ha specificato che le previsioni per il 2022 «sono influenzate da una maggiore volatilità e dall'intensificarsi delle tensioni geopolitiche globali e regionali, che hanno repentinamente ridotto la possibilità di prevedere gli sviluppi futuri nel 2022».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail